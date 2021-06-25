Deprem son dakika Erzurum! Erzurum'da deprem mi oldu?
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Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı? Deprem son dakika Erzurum! Erzurum'da deprem mi oldu? Sorularını yanıtı haberimizde.
DEPREM SON DAKİKA ERZURUM!
Deprem konusunda ilk bilgileri veren İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" dedi.