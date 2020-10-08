Deprem son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler

AFAD son depremler listesine göre Elazığ'da 7 Ekim günü 3.8 deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, Akdeniz açıklarında da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, son dakika depremleri...