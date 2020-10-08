Deprem son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler
AFAD son depremler listesine göre Elazığ'da 7 Ekim günü 3.8 deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, Akdeniz açıklarında da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, son dakika depremleri...
Deprem bölgesinde bululnan Türkiye'de sık sık irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Doğal bir afet olan deprem, 3.8 büyüklüğü ile Elazığ'da 7 Ekim saat 16.26'da meydana geldi. İstanbul depremi vatandaşları tedirgin ederken, ülkenin çeşitli bölgelerinde depremler yaşanmaya devam ediyor.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nin 3.5 olarak duyurduğu Elazığ Sivrice depreminin ardından Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. İşte, son dakika depremler:
2020.10.08 07:00:49 -.-2.6-.-NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2020.10.08 06:59:40 -.-2.1-.-KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2020.10.08 05:59:20 -.-1.6-.-DINARBEY-YEDISU (BINGOL)REVIZE01(2020.10.08 05:59:21)
2020.10.08 05:56:00 -.-2.1-.-SAHAPLI-BASKIL (ELAZIG)
2020.10.08 04:36:48 -.-1.3-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.10.08 04:09:40 -.-1.2-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.10.08 04:05:52 -.-1.0-.-ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
2020.10.08 03:58:38 -.-1.6-.-KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.08 03:43:35 -.-2.6-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.08 02:55:34 -.-1.4-.-AKDENIZ
2020.10.08 02:38:14 -.-1.3-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.10.08 02:37:21 -.-1.5-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.08 01:36:47 -.-1.7-.-GOKMUSA-BALYA (BALIKESIR)
2020.10.08 00:44:16 -.-2.0-.-KIBRIS-LEFKE
2020.10.08 00:22:53 -.-1.7-.-AKDENIZ
2020.10.08 00:13:03 -.-1.4-.-KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2020.10.07 21:51:41 -.-2.2-.-BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
2020.10.07 21:39:54 -.-2.0-.-DEDEBULAK-DIYADIN (AGRI)
2020.10.07 21:32:02 -.-3.3 - 3.3 - GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.07 21:17:09 -.-1.8-.-AKDENIZ
2020.10.07 21:08:34 -.-1.6-.-AKDENIZ
2020.10.07 21:01:19 -.-1.5-.-AKDENIZ
2020.10.07 20:40:28 -.-1.2-.-YAZLIK-BALYA (BALIKESIR)
2020.10.07 20:24:42 -.-1.5-.-KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)
2020.10.07 19:31:31 -.-2.2-.-OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.10.07 18:46:17 -.-1.8-.-YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.07 17:55:45 -.-1.5-.-MAMAK (ANKARA)
2020.10.07 16:42:58 -.-2.3-.-CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)
2020.10.07 16:26:44 -.-3.5- 3.5 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.07 16:10:09 -.-1.7-.-BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)