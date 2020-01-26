Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı
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Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.

26.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:40
Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki anında yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Yenişehir ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


24 Ocak akşam saat 20.55'te Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedilirken, depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da, Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların panikle evlerini terk etmeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerde deprem olduğu anda vatandaşlar koşarak panik içerisinde evlerinde çıkarken, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde evlerinden dışarı çıktığı görülüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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