Deprem sırasında kilitlenen kapıyı kırarak çocukları kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deprem sırasında kilitlenen kapıyı kırarak çocukları kurtardı

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen ve yıkıma yol açan 5.4 büyüklüğündeki depremde hafif yaralı olarak kurtulan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, sarsıntı sırasında kendini dışarı atarken yaralandığını, içeride kalan çocuklarının ise yengesi tarafından kapı...

Deprem sırasında kilitlenen kapıyı kırarak çocukları kurtardı
25.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:46
VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen ve yıkıma yol açan 5.4 büyüklüğündeki depremde hafif yaralı olarak kurtulan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, sarsıntı sırasında kendini dışarı atarken yaralandığını, içeride kalan çocuklarının ise yengesi tarafından kapı kırılarak kurtarıldığını anlattı. Bu arada depremde evleri büyük hasar gören vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD ve Türk Kızılay'ı depremde evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıttı.

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nin yanı sıra Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 14 mahallede hasara yol açtı. Yıkımın en çok yaşandığı 250 hanelik Elaçmaz Mahallesi'de bir çok ev ve ahır yıkıldı. Bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma  itfaiye ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Türk Kızılayı Van Şubesi, yıkımın olduğu mahallede vatandaşlara sıcak çorba dağıtırken, depremde evleri hasar gören vatandaşlar için iki TIR dolusu deprem çadırı getirildi. Çadırlar, depremde evleri hasar gören vatandaşlara teslim edildi. Bazı vatandaşların ise geceyi kaynonet kasasında geçirmeleri dikkati çekti.KAÇARAK KURTULDUMDepreme 4 çocuğu ve yengesi Zehra Gündoğdu ile evde yakalanan Ağa Gündoğdu, depremde nasıl kurtulduğunu anlattı. Gündoğdu, "Deprem olduğu sırada evdeydim. Bir anda sanki yerin dibine girmiş gibi oldum. Çok şiddetliydi. Ben kaçarak dışarı çıktım. Sonra da çocukları bakmaya gittim. Ayağımdan yaralandığım için çocuklarımı evden alamadım. Yengeme seslendim. Kapı da kilitlenmişti. Yengem kapıyı kırıp çocukları dışarıya çıkarttı. Deprem sırasında ben ve yengem hafif yaralandık. Ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildik. Şu an iyiyiz. Evimizde hasar var. Allah bir daha göstermesin" dedi.DEPREM SIRASINDA EVİN KAPISI KİLİTLENDİ

Depremde kilitlenen kapıyı kırarak, çocuklarını kurtaran ve o sırada hafif yaralanan 1 çocuk annesi Zehra Gündoğdu ise çok korktuğunu söyledi. Gündoğdu, "Deprem çok şiddetliydi. Birden bir sarsıntı oluştu. Ne olduğunu anlayamadık. Duvarlar çatlamaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Görümcemle birlikte kaçmaya çalıştık. Ancak kapı sıkışmıştı ve kapıyı kırmak zorunda kaldık. Çocuklarla birlikte hayatımızı zor kurtardık. Deprem anında kaynım yere düşmüştü, bacağından yaralanmıştı. Ben düşerken yerde yuvarlanmaya başladım. Beni kaldırdılar ambulans geldi. Doktora gittik ve çok şükür sağlım iyi. Evimizde büyük hasar oluştu." diye konuştu.


- Van

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti Haber
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti Haber
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Seda Sayan Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Jose Sosa Alper Ulusoy Mustafa Cengiz Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Deprem sırasında kilitlenen kapıyı kırarak çocukları kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 23:47:42. #1.15#
title