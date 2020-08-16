Deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi
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Deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 21. yılı etkinlikleri kapsamında AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nda eğitim verildi.

16.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:32

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 21. yılı etkinlikleri kapsamında AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nda eğitim verildi.

Sahilde bulunan Deprem Anıtı önüne konuşlanan tırı ziyaret eden Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yetkililerden bilgi aldı.

Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha az sayıda katılımcıyla anma programları düzenlediklerini söyledi.

Depremin acısını diri tutarak yaşamını yitirenleri anacaklarını belirten Erol, "AFAD Başkanlığımızın tedarik ettiği tırımızla depremi unutturmama, hatırlatma ve alınması gereken tedbirler konusunda insanlarımızı uyarma vazifesini yerine getirmek istiyoruz. Dileğimiz, bir daha bu tür afetler yaşanmasın ama ülkemizde bu afetlerin yaşanma ihtimali hep diri. Örneklerini de hep görüyoruz. Biz de bu diri ihtimale karşı hazırlıklı olmak ve olabilecek zararları en aza indirgemek için elimizden geleni yapmak zorundayız." diye konuştu.

Vali Erol ve beraberindekiler, daha sonra belediye tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan Deprem Anıtı'nı gezerek, buradaki salonlarda sergilenen fotoğrafları inceledi.

Deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

Kaynak: AA

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