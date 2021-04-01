Deprem Simülasyon Tırı Dinar'da

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dinar ilçesin Deprem Simülasyon Tırı'nda vatandaşlara deprem ve afet eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dinar ilçesin Deprem Simülasyon Tırı'nda vatandaşlara deprem ve afet eğitimi verildi.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Buldan ilçenin afet durumu hakkında bilgilendirme yaparak, Kaymakam Kapankaya'ya, AFET Çantası' hediye etti. Ziyaretin sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı'na AFAD Başkanlığı tarafından Ankara'dan gönderilen Deprem Simülasyon Tırı ziyaret edildi. Ziyarette Buldan tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Deprem tırında ayrıca vatandaşlara afet eğitimi de verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı