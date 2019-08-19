Deprem şehitleri dualarla anıldı

19.08.2019 13:14

Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Gölcük'te anma etkinliği düzenlendi.

Halıderesevenler Platformu tarafından semt merkezinde düzenlenen anma etkinliğine, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Sezer, burada yaptığı konuşmada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin afetlere hazırlık konusunda bir milat olduğunu söyledi.

Merkez üssü Gölcük olan deprem sonucu büyük can ve mal kaybı yaşadıklarını dile getiren Sezer, "Depremle bilinçli bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz. Aldığımız binanın sağlam olması, evde eşyaların sağlam bir şekilde yerleştirilmesi, deprem anında ilk olarak neler yapmamız gerekiyorsa öğrenmeliyiz." diye konuştu.

GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman ise 17 Ağustos 1999'daki depremin ardından enkazdan kurtarma çalışmaları sırasında ekipman eksikliğinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, "Bugün olası bir depremde enkaz çalışmalarımız için her şeyimiz mevcuttur. Biz gönüllü olarak çalışan bir kurumuz. Bugün ilçemizdeki okullarda deprem ve doğal afetlerle ilgili eğitim veriyoruz. Doğal afetlere karşı önlem almak için en önemlisi eğitimdir." ifadelerini kullandı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunurken, depremde şehit olanlar için dua edildi.

Kaynak: AA