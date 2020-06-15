Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi
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Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...

Deprem şehidi güvenlik korucusu toprağa verildi
15.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:11
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.  

Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyünde, dün Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun yıkılan gözetleme kulesinin enkazında kalan güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu, şehit oldu. Şehit Pullu için Karlıova ilçe merkezindeki Ulu Camisi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. 

'YAŞADIĞIMIZ EVLERİMİZİ AFETLERE DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ'Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. Oktay, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi: "Vatanı, milleti, memleketi için nöbet tutarken, görevi başındayken şahadetle cenabı hakka dönüyor. Cengiz Pullu kardeşimizin dönüşü bu şekilde. Cenabı hak inşallah bize de böyle bir dönüşü nasip eder. Biz onun şahadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şahadetini kabul etsin. Tüm Karlıovalı kardeşlerime, ailesine başsağlığında bulunuyorum. İnşallah bu tür depremleri bir daha yaşamayız. Ama şunu hepimiz de biliyoruz, Türkiye deprem bölgesidir ve bunları yaşayacağız. Onun için yaşadığımız evlerimizi afetlere dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerinedir. Cengiz kardeşimizin eşi ve çocukları da bizim kardeşimizdir, bizlere emanettir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece, dayanışma içinde olduğumuz sürece hamdolsun Cengiz kardeşimiz de onun da gözü arkada kalmayacaktır. Bizi görüyor, iman ediyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimize de onun da gurur duymasını istiyoruz. Biz de ona layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karlıovalara geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi. ŞEHİDİN EŞİNİ OKTAY, TESELLİ ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından şehit eşi Cengiz Pullu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sevim Pullu'yu teselli etmeye çalıştı. Oktay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehidin naşının bulunduğu tabutu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Törenin ardından şehit Cengiz Pullu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Karlıova'ya bağlı Kümbet köyüne uğurlandı.


- Karlıovabingöl

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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