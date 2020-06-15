Deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
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Deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katılırken, cenaze namazı öncesinde 5.6'lık deprem yaşandı Bingöl'de meydana gelen 5.

15.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:58

Deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katılırken, cenaze namazı öncesinde 5.6'lık deprem yaşandı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depremde Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan korucu Cengiz Pullu son yolculuğuna uğurlandı.

Dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu'nda güvenlik kuleleri çökmüş,güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu, enkaz altında kalarak şehit olmuştu.Şehit Pullu için bugün Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ailesi, silah arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenaze namazına dakikalar kala 5.6'lık depremde meydana geldi. Kısa süreli yaşanan panik ardından, cenaze namazı kılındı. Törenin ardında şehidin naaşı Kümbet Köyündeki aile mezarlığına defin edildi.

Cenaze namazından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hepimiz Allah'tan geldik. Dönüşte yine onadır. Hepimiz buna iman ediyoruz. Bu dönüş öyle bir dönüş ki vatanı için, milleti ve memleketi için nöbet tutarken görevi başında şehadetle cenabı hakka dönüyor. Cengiz Pullu kardeşimizin dönüşü bu şekilde Cenab-ı Hak inşallah bize de böyle bir dönüşü nasip eder ama herkese de nasip etmiyor. Cenab-ı Hak hepimizi haberdar ediyor ki onlara da ölüler demeyiniz onlar diridirler sizi görürler ama siz bunun farkında olmazsınız ve siz bunu göremezsiniz. Cengiz Pullu kardeşimizin de bizi gördüğünü biliyoruz. Biz onun şehadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şehadetini kabul etsin inşallah. İnşallah Cengiz kardeşimiz de bize haklarını helal eder. İnşallah oda bizlere şefaatte bulunur. Bu vesile ile tüm Karlıovalı kardeşlerimize ailesine yakınlarına ve Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum"dedi.

"Türkiye deprem bölgesi, bunları yaşayacağız"

Konuşmasını sürdüren Oktay,"Şu nu hepimiz biliyoruz ki Türkiye deprem bölgesi ve bunları yaşayacağız. Onun için de yaşadığımız evlerimizi konutlarımızı afetlere de inşallah dayanıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerine. Cengiz kardeşimizin eşi de çocukları da bizim kardeşlerimizdir ve bizlere emanettir devlete emanettir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece dayanışma içerisinde olduğumuz süre içerisinde ham olsun Cengiz Pullu kardeşimizin de gözü arkada kalmayacaktır. Ama inşallah bizim birliğimizle beraberliğimizle de inşallah Cengiz Pullu kardeşimizi de inşallah onun da bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizler ona layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da bu vesile ile bir kez daha hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karlıovalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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