Deprem riskli bina yıkılıyor

-Deprem riskli bina yıkılıyor

DÜZCE - Düzce'de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem geçiren risk oluşturduğu tespit edilen binanın yıkımı sürüyor. Düzce'de bu güne kadar riskli 22 bina yıkıldı.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara göre 15 binden fazla ev yıkılmış veya ağır hasar almıştı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların tamamına yakını yıkılırken çeşitli nedenlerle yıkımı yapılamayan binalar ise çıkartılan yeni imar yönetmelikleriyle yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda 1999 yılından beri Düzce kent merkezinde bulunan ve risk oluşturan 5 katlı binanın yıkımı yapılıyor.

5 katlı binada geçtiğimiz günlerde de deprem tatbikatı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı