27.09.2019 16:27

Deprem otellerde hasar oluşturmadı

TÜROB Başkanı Eresin: "Otellerimiz yapı olarak sağlam, hiç bir problem yaşamadık"

İSTANBUL - TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'da dün yaşanan depremden dolayı otellerde herhangi bir hasar oluşmadığını, tüm misafirlerin güvenle konaklamaya devam edebileceklerini söyledi.

İstanbul'da dün meydana gelen deprem otellerde bir hasar oluşturmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Bizim otellerimiz yapı olarak baştan sona çok iyi incelenip inşaatı sırasında çokça denetlenen binalardır. Dolayısıyla binalarımıza güveniyoruz. En güvenli yerlerin bizim otellerimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu konularda hiç bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

"Çalışanların yüzde 60'ı eğitim sertifikasına sahip"

İstanbul'daki otellerin dolu olduğunu belirten Eresin, depremin ardından bütün otel yönetimleriyle iletişime geçtiklerini söyledi. Eresin, "Hiç bir otelimizde en ufak bir hasar bile yok. Konaklayan misafirler, konaklamalarına devam ettiler. Daha önemlisi tüm otel çalışanlarımız deprem anında neler yapılaması gerektiğiyle ilgili son iki senedir AFAD ve TÜROB'un birlikte gerçekleştirdiği bir proje ile eğitilmekteler. Baktığınız zaman bütün İstanbul otellerimizin yüzde 60 çalışanı bu eğitimlerden edindikleri sertifikalara sahipler. Bu projeye devam ediyoruz. Bütün otellerdeki çalışanları yüzde 100 sertifikalı hale getirene kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA