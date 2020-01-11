Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler?

11.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:37

Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor. Güvenli bir yer bularak "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor.



Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe sebep olurken, aynı zamanda alınması gereken hayati önlemleri hatırlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle