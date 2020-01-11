Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler?
Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor
Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor. Güvenli bir yer bularak "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor.
Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe sebep olurken, aynı zamanda alınması gereken hayati önlemleri hatırlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle