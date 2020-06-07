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Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ikinci el oto pazarına araç satmaya gelen vatandaşlar, polisin anonsu üzerine nereye kaçacaklarını şaşırdı.

Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı
07.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:38

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ikinci el oto pazarına araç satmaya gelen vatandaşlar, polisin anonsu üzerine nereye kaçacaklarını şaşırdı. Yüzlerce araç ve insanın olduğu devasa pazar iki dakikada ıpıssız oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa'da ikinci el oto pazarı bu hafta kapalı tutuldu. Araç pazarının kapalı olmasına rağmen çok sayıda ikinci el aracını satmak isteyen vatandaş oto pazarının kapısının önünü pazar alanına çevirdi. Araçlarına astıkları ilanlarla yasak olmasına rağmen satış yapan araç sahipleri polisi görünce bulundukları alandan hızlıca uzaklaşıp kaçtı. Yasağa rağmen araç satışı yapanların polisi görünce kaçışları kameralara yansıdı. Polis otosundan, on dakika içinde pazarı terk etmeyen herkese ceza yazılacağı yönünde anons yapıldı. Polisler on dakika mühlet vermesine rağmen, ceza yemekten korkan vatandaşlar pazarı iki dakikada boşalttı. İki dakika sonra pazarda sadece polisler kaldı.

Pazarın önüne araç satmaya gelen vatandaşlar "Bugün pazar kapalı biz araçlarımızı satmaya geldik. Hiç müşteri yok. Fiyatlar çok yüksek, kimse araç almıyor" dedi.

Bazı vatandaşlar ise, yasak olmadığını sanıp pazara geldiklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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