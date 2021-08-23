Son Dakika... Deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!
1999 yılında olan Marmara depreminin yıl dönümünü yeni geçmesinin, Türkiye'de deprem ile ilgili vatandaşlar terdirginlik yaşamakta. Son günlerde yangın ve sel felaketlerinin ardından vatandaşlar deprem ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD
23 Ağustos 2021 deprem mi oldu? 19 Ağustos 1999 yılı Marmara, 23 Ekim 2011'de Van'da , 30 Ekim 2020'de İzmir'de olan depremler sonrası oldukça tedirgin olan vatandaşlar yaşadıkları şehir ya da bölgelerde olan depremleri merak etmekte. Vatandaşlar internette en çok "Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Bu bağlamda Türkiye'nin en güvenilir kaynakları ise AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesidir. Peki, AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Türkiye'de deprem oldu mu?
DEPREM Mİ OLDU?
23 Ağustos 2021 tarihinde AFAD Türkiye verilerine göreKayseri - Sarioglan'da 6.59 (KM) derinliğinde, saat 23.11'de, 3.5 (Mw) büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlarda korku yaşanırken, şuan için can ve mal kaybı yaşandığına dair bir açıklama olmamakta. Deprem Sivas, Gemerek'e 4.35 km uzaklığında gerçekleşmesi nedeniyle burada ve komşu illerde de hissedildi.
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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ
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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.