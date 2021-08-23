Son Dakika... Deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!

1999 yılında olan Marmara depreminin yıl dönümünü yeni geçmesinin, Türkiye'de deprem ile ilgili vatandaşlar terdirginlik yaşamakta. Son günlerde yangın ve sel felaketlerinin ardından vatandaşlar deprem ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD