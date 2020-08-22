Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Haritadaki yeri | Manisa'daki depremin yeri
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Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Haritadaki yeri | Manisa'daki depremin yeri

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi son dakika deprem haberiyle gündeme geldi. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki deprem nerede oldu, haritadaki yeri neresidir?

Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Haritadaki yeri | Manisa'daki depremin yeri
22.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:51

Son dakika: Manisa'da 3.5 büyüklüğünde dün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildi. Peki deprem nerede oldu haritadaki yerine bakalım.

SON DEPREMLERİ NEREDEN GÖREBİLİRİZ?

Son deprem verilerini AFAD veya Kandilli Rasathanesi web sitelerinden görebilirsiniz. Bu sitelere girdiğinizde direkt karşınıza ülkemizde son olan depremlerin şiddetleri, süreleri, km bilgisi ve tüm detayları yazmaktadır.

AFAD son depremler : https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

Kandilli Rasathanesi son depremler : http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst6.asp

EN SON OLAN DEPREMLER

Türkiye'de son 5 deprem aşağıdaki gibidir.

ELMALI-BIGA (CANAKKALE)

KIRKAGAC (MANISA)

GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

SEYDILI-PALU (ELAZIG)

ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

EN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MANİSA KIRKAĞAÇ'TAKİ DEPREM VE DETAYLARI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 21 Ağustos Cuma günü akşam saat 20:57 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.01 km olduğu bildirildi. Vatandaşların açıklamasına göre hafif hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk durumu oluşmadığı söylenildi.

DEPREM NEREDE OLDU? HARİTADAKİ YERİ

Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Haritadaki yeri | Manisa'daki depremin yeri

Depremin haritadaki yeri yukarıdaki gibidir. Merkez üssü Manisa ili Kırkağaç ilçesidir.

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