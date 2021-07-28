Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardı. 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Ege Denizi'nde gerçekleşti. Peki, en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?