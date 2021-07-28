Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardı. 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Ege Denizi'nde gerçekleşti. Peki, en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı son dakika olarak aratılmakta.
DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Bingöl'ün Adaklı ilçesi oaln bir deprem olduğunu açıkladı. Büyüklüğü Kandilli tarafından 4.8 olarak açıklanan depremin boyutu , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ise, saat 15.27'de merkez üstü Kiğı ilçesi olan depremi 4.3 büyüklüğü olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak belirtildi.
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