Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler Son dakika depremleri! 15 Nisan saat 10.40'da AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi. Hatay, Yayladağ'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...

Kandilli Rasathanesi, 15 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz açıklarında, Hatay Yayladağ civarında 4.8 büyüklüğünde, 8.7 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14 Nisan sabah saatlerinde de İstanbul Arnavutköy'de deprem yaşanmıştı. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte, son dakika depremler... AFAD son depremler SON DEPREMLER 2020.04.15 10:40:01-4.84.7 - AKDENIZ 2020.04.15 09:40:15-2.8-SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) 2020.04.15 09:11:06-2.4-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.15 09:08:42-1.7-OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 2020.04.15 07:01:54-2.2-TUMENLI-KARAISALI (ADANA) 2020.04.15 06:50:45-1.9-KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN) 2020.04.15 06:38:00-2.5-AKDENIZ 2020.04.15 06:21:20-2.3-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.04.15 05:58:15-2.1-AKDENIZ 2020.04.15 05:35:35- 2.8-AKDENIZİlksel 2020.04.15 05:24:43-1.1-DUACI-KEPEZ (ANTALYA) 2020.04.15 05:09:29-1.8 -GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.04.15 05:05:46-2.2-ERDEMLI-KALE (MALATYA) 2020.04.15 04:44:05-2.1-KARACA-KEMAH (ERZINCAN) 2020.04.15 04:35:30-1.5-AKDENIZ 2020.04.15 04:24:37- 2.0-BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2020.04.15 04:23:47-1.2-ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.15 03:51:58-2.5-AKDENIZ Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayın...