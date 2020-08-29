Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD nerede deprem oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre nerede, ne zaman deprem oldu? Akdeniz, Ege ve Elazığ çevresinde depremler devam ediyor. 23 Ağustos'ta Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri... SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.08.28 23:03:07 -.-2.4-.-AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 2020.08.28 20:44:29 -.-1.5-.-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.28 20:38:46-.-2.2-.-AKDENIZ 2020.08.28 18:06:46-.-1.9-.-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.28 17:20:51-.-3.7-.-KARADENIZ 2020.08.28 16:20:50-.-2.1-.-GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.28 16:16:30 -.-1.2-.-BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 2020.08.28 15:48:21 -.-1.8-.-ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) 2020.08.28 14:20:24 -.-2.0-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2020.08.28 14:02:11 -.-1.8-.-KIYRA-ULA (MUGLA) 2020.08.28 13:44:29 -.-1.6-.-CAGLAYAN-(AKSARAY) 2020.08.28 13:39:20 -.-1.6-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2020.08.28 13:03:30 -.-1.5-.-KOZAGAC-(MUGLA) 2020.08.28 12:19:11 -.-1.9-.-GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 2020.08.28 11:28:02 -.-2.0-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.08.28 11:16:28 -.-2.2-.-BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.08.28 10:27:24-.-1.6-.-FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 2020.08.28 10:11:08 -.-2.2-.-TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) Kandilli Rasathanesi depremler listesi...