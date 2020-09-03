Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre nerede, ne zaman deprem oldu? Deprem kuşağında yer alan Türkiye, ''İstanbul depremi ne zaman olacak? sorusunu araştırıyor. İşte, son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri... SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.09.03 08:04:04-.-3.0-.-AKDENIZ 2020.09.03 07:36:04-.-2.2-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2020.09.03 07:18:59-.-3.73.7AKDENIZ 2020.09.03 06:45:40-.-2.9-.-AKDENIZ 2020.09.03 06:24:00-.-1.3-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.09.03 06:23:46-.-1.8-.-GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.09.03 04:45:34-.-1.5-.-AKDENIZ 2020.09.03 04:25:34-.-2.1-.-SARMASIK-KORKUT (MUS) 2020.09.03 04:15:10-.-2.2-.-KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.09.03 03:05:37-.-2.2-.-EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 2020.09.03 02:55:13-.-1.7-.-DOGANYOL (MALATYA) 2020.09.03 02:38:10-.-1.6-.-AKDENIZ 2020.09.03 01:57:14-.-1.4-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.09.03 01:48:12-.-2.4-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.09.03 01:45:51-.-1.4-.-ORTANCA-HASKOY (MUS) 2020.09.03 01:21:07-.-1.2-.-YENIKOY-MENDERES (IZMIR) 2020.09.03 01:08:32-.-3.83.8SARMASIK-KORKUT (MUS) 2020.09.03 00:01:28-.-1.6-.-KOS ADASI (AKDENIZ) Son dakika depremleri için tıklayın...