Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre nerede, ne zaman deprem oldu? Deprem kuşağında yer alan Türkiye, ''İstanbul depremi ne zaman olacak? sorusunu araştırıyor. İşte, son depremler listesi...
Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri...
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.09.03 08:04:04-.-3.0-.-AKDENIZ
2020.09.03 07:36:04-.-2.2-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2020.09.03 07:18:59-.-3.73.7AKDENIZ
2020.09.03 06:45:40-.-2.9-.-AKDENIZ
2020.09.03 06:24:00-.-1.3-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.09.03 06:23:46-.-1.8-.-GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2020.09.03 04:45:34-.-1.5-.-AKDENIZ
2020.09.03 04:25:34-.-2.1-.-SARMASIK-KORKUT (MUS)
2020.09.03 04:15:10-.-2.2-.-KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
2020.09.03 03:05:37-.-2.2-.-EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.09.03 02:55:13-.-1.7-.-DOGANYOL (MALATYA)
2020.09.03 02:38:10-.-1.6-.-AKDENIZ
2020.09.03 01:57:14-.-1.4-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.09.03 01:48:12-.-2.4-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
2020.09.03 01:45:51-.-1.4-.-ORTANCA-HASKOY (MUS)
2020.09.03 01:21:07-.-1.2-.-YENIKOY-MENDERES (IZMIR)
2020.09.03 01:08:32-.-3.83.8SARMASIK-KORKUT (MUS)
2020.09.03 00:01:28-.-1.6-.-KOS ADASI (AKDENIZ)
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