Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre nerede, ne zaman deprem oldu? Deprem kuşağında yer alan Türkiye, ''İstanbul depremi ne zaman olacak? sorusunu araştırıyor. İşte, son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler
03.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:16

Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.03 08:04:04-.-3.0-.-AKDENIZ

2020.09.03 07:36:04-.-2.2-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2020.09.03 07:18:59-.-3.73.7AKDENIZ

2020.09.03 06:45:40-.-2.9-.-AKDENIZ

2020.09.03 06:24:00-.-1.3-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.03 06:23:46-.-1.8-.-GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 04:45:34-.-1.5-.-AKDENIZ

2020.09.03 04:25:34-.-2.1-.-SARMASIK-KORKUT (MUS)

2020.09.03 04:15:10-.-2.2-.-KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 03:05:37-.-2.2-.-EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.09.03 02:55:13-.-1.7-.-DOGANYOL (MALATYA)

2020.09.03 02:38:10-.-1.6-.-AKDENIZ

2020.09.03 01:57:14-.-1.4-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.09.03 01:48:12-.-2.4-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 01:45:51-.-1.4-.-ORTANCA-HASKOY (MUS)

2020.09.03 01:21:07-.-1.2-.-YENIKOY-MENDERES (IZMIR)

2020.09.03 01:08:32-.-3.83.8SARMASIK-KORKUT (MUS)

2020.09.03 00:01:28-.-1.6-.-KOS ADASI (AKDENIZ)

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