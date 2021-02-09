Deprem mi oldu İzmir'de? 9 Şubat İzmir'de deprem ne zaman oldu? Son dakika Kandilli deprem detayları...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Deprem mi oldu İzmir'de? 9 Şubat İzmir'de deprem ne zaman oldu? Son dakika Kandilli deprem detayları...

09.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:29
Deprem mi oldu İzmir'de? 9 Şubat İzmir'de deprem ne zaman oldu? Son dakika Kandilli deprem detayları...

İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde bölgede birçok deprem meydana gelmişti. Geçtiğimiz yılın son ayları içerisinde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem can ve mal kaybının yaşanmasına neden olmuştu. Deprem mi oldu İzmir'de? 9 Şubat İzmir'de deprem ne zaman oldu?

İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin merkez üssü, depremi şiddeti, yerel saatle kaçta meydana geldiği ve yerin kaç km derinliğinde yaşandığına dair verileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 5.29 km derinliğinde meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada 10:30'da meydana gelen depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği ve depremin şiddetini 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü olarak ise On İki Adalar (Akdeniz) olarak duyuruldu

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deprem mi oldu İzmir'de? 9 Şubat İzmir'de deprem ne zaman oldu? Son dakika Kandilli deprem detayları...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:36:02. #1.14#
title