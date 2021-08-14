Deprem mi oldu? Deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de geçmişte yaşadığı felaketlerden dolayı vatandaşlar oldukça tedirgin. Bu bağlamda internette en çok merak edilen konu deprem oldu. Peki, Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!