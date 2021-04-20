Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ı Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki, Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Erzincan'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre bugün saat 08:09'da Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,17 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göreyse gece 01:17'de Ege Denizi'nde merkez üssü Sakız Adası olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından saat 03:24'te bu kez Akdeniz'de Oniki Adalar bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.Saat 08:09'da ise büyüklüğü 4.5 olan bir deprem yine Akdeniz Oniki Adalar'da meydana geldi.

ERZİNCAN'DA DEPREM

Kandilli verilerine göre merkez üssü Erzincan Tercan olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve sarsıntı saat 11:53'te gerçekleşti

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.20 08:09:52 36.4750 27.0160 8.3 -.- 4.5 4.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 07:13:35 36.3918 27.1308 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 06:55:42 36.6567 27.3872 7.0 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 04:04:27 36.5873 27.2590 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:46:01 36.4945 27.1078 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:29:33 36.5305 29.5478 7.9 -.- 1.9 -.- CEMRE-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.20 03:24:03 36.4372 27.0987 5.7 -.- 3.4 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 03:14:27 39.0990 28.1160 17.0 -.- 1.6 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.20 02:57:00 36.5995 27.3767 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 02:18:13 36.4492 27.1277 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:45:10 39.1113 28.1278 11.9 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.20 01:43:49 39.1302 28.1192 7.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.20 01:22:00 36.4380 27.1758 7.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:18:36 36.4422 27.1537 1.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.20 01:17:11 38.2333 25.9070 15.0 -.- 3.6 3.5 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel