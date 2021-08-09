Deprem mi oldu? Son Dakika - Bugün deprem var mı? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

Deprem bölgesinde olan ülkemizde her gün çok sayıda deprem olmakta. Depremlerin yaşandığı derinlik, depremin büyüklüğü gibi etkenler depremin etkisi ve hissedilmesi konusunda oldukça etkili. Peki, Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!