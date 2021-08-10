Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!
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Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!
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Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de geçmişte yaşadığı felaketlerden dolayı vatandaşlar oldukça tedirgin. Bu bağlamda internette en çok merak edilen konu deprem oldu. Peki, Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 ağustos 1999 Gölcük ve 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremler sonrası deprem konusunda oldukça tedirgin. Bu bağlamda ülke genelindeki depremler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar en çok "Deprem kaç şiddetinde? Nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? Son depremler nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!" gibi soru ve konuları aratmakta. İşte Türkiye genelinde olan son depremler ile ilgili detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

Bu akşam Türkiye saati ile 23:14'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında3.5 şiddetinde ve 7.25 derinliğinde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarındaki meydana gelen bu deprem başta Muğla İzmir olmak üzere, Ege Bölgesinde birçok il ve ilçede hissedildi.

AFAD VERİLERİ!

Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

AFAD VERİLERİNE GÖRE EN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ!

Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Bugün nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son depremler!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE EN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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