Deprem mi oldu? 8 Kasım bugün nerede deprem oldu? Konya'da deprem mi oldu? 8 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 KASIM KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak açıklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenilirken bölgede şu an için herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadığı bildirildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, akşam saatlerinde, çevre il ve ilçelerden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

YERİN 10 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Konya Meram'da saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, kentte şu an için herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

3 METRUK BİNADA HASAR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Meram'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

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