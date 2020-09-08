Deprem mi oldu? 8 Eylül'de nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!
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Deprem mi oldu? 8 Eylül'de nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

Artan deprem listesine bugün yenisi eklendi. 8 Eylül tarihinde nerede deprem oldu? 8 Eylül tarihinde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde ölü ve yaralı var mı?

Deprem mi oldu? 8 Eylül'de nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!
08.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:10

Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerede deprem meydana geldi. Tüm soruların cevabı haberimizde.

8 EYLÜL TARİHİNDE NEREDE DEPREM OLDU?

Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son 24 saatte hissedilen en büyük deprem Muş'un Korkut ilçesinde gerçekleşti, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildİ.

MALATYA'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk açıklamaya göre ölü yok.

SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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