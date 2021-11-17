AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem mi oldu? 17 Kasım bugün nerede deprem oldu? Düzce'de deprem mi oldu? 17 Kasım Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

17 KASIM KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5,3olarak açıkladı. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Deprem, yerin 18.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Twitter paylaşımı şu şekilde:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet