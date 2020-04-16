Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler Son dakika depremleri! 16 Nisan saat 05.49'da AFAD verilerine göre Manisa Kırkağaç'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak bildirdi. Manisa Kırkağaç'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...

Kandilli Rasathanesi, 16 Nisan 2020 tarihinde Manisa ili Kırkağaç, Karakurt bölgesinde 4.5 büyüklüğünde, 10.1 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16 Nisan sabah saatlerinde de Ege Denizi açıklarında deprem yaşandı. AFAD verilerine göre Ege Denizi açıkarında gerçekleşen 38'lik deprem sonrası, Denizli, Manisa, Kırşehir ve Sivas illerinde de depremler oldu. İşte, son dakika depremler... AFAD son depremler SON DEPREMLER 2020.04.16 10:16:18 -.-2.7-.-AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) 2020.04.16 09:38:46 -.-2.6-.-BUYUKKAYAPA-MUCUR (KIRSEHIR) 2020.04.16 09:09:34 -.-1.3-.-DURASIL-AKHISAR (MANISA) 2020.04.16 06:59:11 -.-3.9 - 3.8 EGE DENIZI 2020.04.16 06:15:30 -.-1.2-.-MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.04.16 06:12:32 -.-1.8-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 06:04:27 -.-1.5-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 06:02:48 -.-1.6-.-GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 06:01:35 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 05:57:51 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 05:50:35 -.-2.6-.-KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 05:49:09 -.-4.5 - 4.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 05:36:54 -.-1.3-.-GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.04.16 05:22:32 -.-2.5-.-EGE DENIZI 2020.04.16 05:14:28 -.-3.2 - 3.1 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.16 04:18:50 -.-1.0-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 03:59:18 -.-2.4-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.16 03:29:44 -.-1.9-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG) Kandilli Rasathanesi anlık depremler için tıklayın....