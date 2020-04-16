Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler
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Kandilli Rasathanesi, Deprem, AFAD, Güncel

Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika depremleri! 16 Nisan saat 05.49'da AFAD verilerine göre Manisa Kırkağaç'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak bildirdi. Manisa Kırkağaç'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...

16.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:59
Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, 16 Nisan 2020 tarihinde Manisa ili Kırkağaç, Karakurt bölgesinde 4.5 büyüklüğünde, 10.1 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16 Nisan sabah saatlerinde de Ege Denizi açıklarında deprem yaşandı. AFAD verilerine göre Ege Denizi açıkarında gerçekleşen 38'lik deprem sonrası, Denizli, Manisa, Kırşehir ve Sivas illerinde de depremler oldu. İşte, son dakika depremler...

Deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD son depremler

SON DEPREMLER

2020.04.16 10:16:18 -.-2.7-.-AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS)

2020.04.16 09:38:46 -.-2.6-.-BUYUKKAYAPA-MUCUR (KIRSEHIR)

2020.04.16 09:09:34 -.-1.3-.-DURASIL-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 06:59:11 -.-3.9 - 3.8 EGE DENIZI

2020.04.16 06:15:30 -.-1.2-.-MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 06:12:32 -.-1.8-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:04:27 -.-1.5-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:02:48 -.-1.6-.-GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 06:01:35 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:57:51 -.-1.5-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:50:35 -.-2.6-.-KINIK-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:49:09 -.-4.5 - 4.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 05:36:54 -.-1.3-.-GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.04.16 05:22:32 -.-2.5-.-EGE DENIZI

2020.04.16 05:14:28 -.-3.2 - 3.1 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.16 04:18:50 -.-1.0-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 03:59:18 -.-2.4-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.16 03:29:44 -.-1.9-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

Kandilli Rasathanesi anlık depremler için tıklayın....

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