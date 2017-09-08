Deprem Meksikalıları Sokağa Döktü

Meksika halkı ülkede bugüne kadar yaşanan en şiddetli deprem sonrası pijamalarıyla açık alanlara akın etti.



Şimdiye kadar en az 65 artçı sarsıntıya neden olan deprem sonrası panik içindeki insanlar evlerine dönmeye korkuyor.



Başkentte sokakaları dolduranlar korku dolu anları şöle tasvir etti :



"Korkunçtu. Hayatım boyunca hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Önce küçük bir sarsıntı oldu. Ama sonra çok fazla sallamaya başladı. Merdivenlerden inerken, sarsıntının kuvveti iyice artmıştı. basamaklardan kayacakmış gibi hissettik. Korkunçtu."



"Binanın gıcırdadığını duyuyordunuz. elektrikler kesilmişti, bir arkadaşıma yapıştım ve bağırmaya başladım. Çünkü çok korkmuştum. Hayatım boyunca hiç böyle kormadım. Daha önce de sarsıntı hissettim ama hiç duvarların gıcırdadığına tanık olmamıştım."



"Çok sert ve ürkütücü bir sarsıntıydı."



"Deprem olduğunu hemen anladım. Ceketimi giydim, televizyonu kapattım ve dışarı çıktım. Chapultepec Caddesi'ne geldiğimde yollar insanlarla doluydu. Herkes pijamalarıylaydı. Evet, çok kuvvetli bir sarsıntıydı."



Meksikalılar, 8.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi ve büyük bir artçı deprem korkusuyla sokaklardaki bekleyişini sürdürüyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Deprem Meksika Gepost: 08 september 2017