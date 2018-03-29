İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesinin öncülüğünde kentin deprem master planı yol haritası belirlendi.

Çeşitli üniversitelerden gelen alanında uzman akademisyenler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkili üyeleri ve belediyelerin teknik görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Gaziantep Deprem Master Planı Yol Haritası Çalıştayı sonuç raporu açıklandı. Raporda, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ve bunları yapacak olan paydaşlar madde madde olarak sıralanıyor.

"Fay hattına 40 km mesafedeyiz"

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği ile son derece başarılı bir çalıştay gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye olarak bir deprem gerçeğimiz var. Deprem kuşağı üzerinde bulunuyoruz. Gaziantep de aynı şekilde, deprem riski yüksek olan bir şehrimiz. Bu nedenle Deprem Master Planını çok önemsiyoruz. Gaziantep olarak biz Nurdağı ilçemizden geçen fay hattına kuş uçuşu 40 kilometre uzaklıktayız. Marmara depreminde 10'a yakın ilin etkilendiğini, bin kilometre uzaklıktaki Suudi Arabistan'da meydana gelen sarsıntıların bölgemizi etkilediği dikkate alınırsa, 40 kilometrelik bir mesafenin hiçbir öneminin olmadığı ortaya çıkar" dedi.

"Valilik ya da büyükşehir öncülük etmeli"

Türkiye'de deprem master planının sadece İstanbul ve İzmir'de hazırlandığını vurgulayan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk, Hatay'da da planla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gaziantep'in deprem master planı hazırlanması konusunda elini çabuk tutması gerektiğini ifade eden Başkan Çeliktürk, "Valiliğimiz, belediyelerimiz, ilgili il müdürlüklerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile ortak akıl merkezli bir çalıştay gerçekleştirdik. Şimdi çalıştaydan çıkan rapor doğrultusunda deprem master planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Buna da ya valiliğimizin ya da büyükşehir belediyemizin öncülük etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"En riskli bölge Sarıgüllük ve Değirmiçem"

Çalıştay sırasında Gaziantep'teki riskli alanların da belirlendiğini açıklayan Çeliktürk, şöyle devam etti:

"Meydana gelebilecek bir deprem sırasında en riskli alanlar toprak yapısından kaynaklı olarak Sarıgüllük ve Değirmiçem bölgesi olarak tespit edildi. Gaziantep'te mevcut binaların çok az bir kısmı deprem güvenliğine sahip. Kentin yüzde 65'i çarpık, kontrolsüz ve projesiz binalardan oluştuğu için olası bir depremde kayıpların büyük olacağını söylemek mümkündür. Fay hattına kuş uçuşu 40 km mesafedeyiz. Orada fay hattında oluşabilecek bir deprem Gaziantep'te yıkıcı etki yaratabilir. Bu yüzden deprem başımıza gelmeden önlemleri almak gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, depremle ilgili yol haritası çalıştayı yaptık ve master planını hazırladık. Bundan sonra bizim beklentimiz, Büyükşehir ve valilik bu işi sahiplenip bu işi projelendirmeli. Depremle ilgili müteahhitlik anlamında yapılacak işleri de yerel müteahhitler yapmalı. Biz Oda olarak bu konuda bundan sonra da duyarlı olmaya, yapılacak çalışmaların içerisinde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

Deprem öncesi yapılması gerekenler

Gaziantep Deprem Master Planı Çalıştayı Sonuç Raporunda, deprem öncesi yapılması gerekenler şöyle sıralandı, Gaziantep'in depremselliği ve sismik tehlike analizi yapılmalı, yapı stoku envanteri çıkarılmalı ve depreme dayanıklılıkları belgelendirilmeli, altyapı envanteri hazırlanmalı,, mevcut toplanma yeri envanterleri çıkarılmalı, nüfus yoğunluğu etüdü yapılmalı, riskli binalar belirlenmeli, incelemeli ve güçlendirme sistemleri geliştirilmeli, riskli binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi sağlanmalı, risk analizi yapılmalı, hukuki çalışmaların yapılmalı, mali kaynaklar planlamalı ve afet yönetimi eğitimi düzenli bir şekilde verilmeli" ifadelerinde bulundu.

Deprem sırasında yapılması gerekenler

Raporda, deprem sırasında yapılması gerekenler ise, "Acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin planlanması, hasar ve kayıp tespitinin nasıl yapılacağının planlanması, sağlık ve yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin planlanması" olarak belirlendi. Raporda, deprem sonrası, sağlık hizmetleri, gıda ve yemek hizmetleri, enkaz kaldırma, defin işlemleri, güvenlik, hasar tespit ve psikolojik destek gibi hizmetlerin kimler tarafından yapılacağı yer alıyor" denildi.

Öncelikle komite oluşturulmalı

Master Plan çerçevesinde 45 öneri ve bu önerileri hayata geçirecek olan paydaşlar belirlenirken, raporun sonuç bölümünde ise, "Öncelikle deprem master planı hazırlama ve uygulama komitesi oluşturulmalı. Bu plan tüm vatandaşlar tarafından bilinmeli, tanıtılmalı, aktif olmalı ve bir bütçesi olmalı. Yeni imar uygulamalarında deprem master planı dikkate alınmalı. Deprem Master Planı güncel tutulmalı ve uygulanması için kanuni düzenlemeler yapılmalı. Eğitim, bilgilendirme ve tatbikatların sürekliliği sağlanmalı" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP