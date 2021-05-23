Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
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Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti

Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık depremin etkili olduğu Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık depremin etkili olduğu Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Tozan, bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışını ise TV ünitesi yaptı, böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi.

Seferihisar açıklarında geçen yıl  30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.

Tozan, bilgisayar ortamında yapılan hesaplara göre 66 ton ağırlığa kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabin hakkında şu bilgileri verdi: "Boy ve eni 1.80, derinliği ise 82 santimetre olan kabinin iskeleti NPI demirinden yapılırken üzeri de süngerlerle çevrili MDF plakalarla kaplandı. 4 kişinin sığabileceği kabinin içinde, şehir elektrik şebekesinden bağımsız 3 gün enerji sağlayabilecek akü mevcut, telefon şarjı için USB soket girişleri mevcut. Yaşam desteği amacıyla deprem çantası, ilkyardım malzemeleri, battaniye, su ve atıştırmalıklar gibi araç ve malzemeler konuldu. Kabinde, olası depremde yaşanabilecek devrilmelere karşı, içeridekilerin savrulmasını önleme amaçlı emniyet kemerleri var. Kabinin iç bölümü, çarpmalardan koruma amaçlı süngerle kaplı. Göçük altında kalma durumunda ise arama-kurtarma ekiplerini uyarı amaçlı ses sistemi konuldu."'HEDEFTE 110 TONA DAYANIKLISI VAR'Deprem kabinini neden yaptığını anlatan Mustafa Tozan, "Gölcük depreminin sıkıntısını yaşamış bir nesiliz biz. Yıkıcı deprem sonrası, ben ve ailem gibi tüm İzmirliler korktu. Depremde insanlarımız öldü. Bu korku ve panik, nasıl önlem alırım düşüncesine yöneltti. Aslında ben elektrik teknisyeniyim. Bu kabin, tasarım ve imalatı dahil 5 ayda tamamlandı" dedi.Salonda daha çok zaman geçirildiği için kabini özellikle buraya koyduğunu belirten Tozan, "Bu kabini çift amaçlı tasarladım. Hem salonda bir TV ünitesi hem de olası bir depremde sığınak olacak şekilde tasarladım. Bilgisayar ortamında makine ve inşaat mühendisleri, statik hesaplarını yaptılar. 66 tona dayanıklı. Bir sonraki hedefim ise 110 tona dayanıklısını yapmak." diye konuştu.'EVDEKİLER ARTIK RAHAT'6 katlı binanın zemin katındaki evlerine koyduğu kabin sonrası ev sakinlerinin artık daha rahat olduğunu dile getiren Tozan, "Önceden evdekiler, yalınayak dışarı koşardı. Şimdi kabin içinde oturuyorlar. Yiyeceği, içeceği ve battaniyesi her şeyi içinde. Ben de eşim ve çocuklar da rahatladı. İnsanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.Mustafa Tozan'ın bir firmada operasyon sorumlusu olan kızı 2 çocuk annesi Ülkü Tozan ise, "30 Ekim depreminden sonra hepimiz çok korkuyoruz. Deprem artık bizim gerçeğimiz oldu. Ben, annem ve çocuklarım aşırı tedirgin oluyoruz. Bu nedenle babam bu projeyi geliştirdi. Tamamlayınca kendimizi çok güvende hissetmeye başladık. Babamın gerçekten çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum" dedi. 

Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti
Deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

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