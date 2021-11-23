İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: Fiyatlandırma ve taksit imkanı olumlu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, 6.6'lık depremin ardından yerinde ve rezerv alanda inşası tamamlanan konutlar, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende teslim edilecek. İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli olmak üzere 20 yıl vade ile teslim edilecek konutlar için İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz" dedi.

Kentte, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit ve yıkım çalışmaları yapıldı ardından yeni konutlar hızla yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yerinde ve rezerv alanda konut projeleri başlattı. Şubat 2021'de düzenlenen temel atma töreninin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına başlandı.

Kararla ilgili İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz. Fiyatlar ve imkanlar oldukça iyi bizim için. Buna benzer bir tablo bekliyorduk. Bayraklı bölgesindeki 7 adet proje alanındaki konutları TOKİ aracılığıyla devletimiz yapıyor. Bunların yaklaşık yüzde 50'si teslim edilecek. Takvim biraz yavaş ilerlese de biz memnunuz" diye konuştu.