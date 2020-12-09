Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor
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Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

09.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:57
Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, Malatya'da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 3 bin konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, Malatya'da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 3 bin konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

10 kilometrelik yol, hem yeni yerleşim yerine hem de Kuzey Çevre Yolu'na bağlanacak. Alternatif yeni yollar açmaya devam ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerçekleştirilen yol çalışmasını yerinde inceledi.

24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrasında TOKİ tarafından yapımına devam edilen konutlar hızlı bir şekilde yükselirken bölgeye mevcut çevre yolundan ulaşımı sağlayacak yol ile ilgili çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Malatya- Elazığ D300 Karayolu'ndan, Gelincik Tepesi'ne kurulan yeni yerleşim merkezi ve oradan da Kuzey Çevre Yolu'na bağlanacak yolun toplam uzunluğu 10 kilometre. Kendi rızasıyla verilen parsellerin dışında 25 milyonu bulan kamulaştırma maliyetini ve yolun gerçekleştirme işini üstlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi, bölgede istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tüm çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılar, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Gelincik Tepesi bölgesinde 3 bin konuta hitap edecek alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Nogay, "Gelincik Tepesinde depremden sonra yapılan planlamaya göre yaklaşık 3 bin konutun yerleşeceğinden dolayı ana aksta mevcut yolun yetersizliğinden dolayı Sayın Başkanımızın yoğun girişimleri neticesinde yeni yolumuzu bölgede yapıyoruz. Toplamda 10 kilometre olan ve imarda 30 metre genişliğinde yer alan yeni bir yol daha Malatya'ya kazandırılmış oldu. Ayrıca irsaliye hattı da bu alandan gelmekte. Şuanda 3 bin ancak ileride gelişme alanı içerisinde 5 bin konuta hitap edebilecek şekilde yolda alt yapı tamamlandı" dedi.

Gelincik Tepesi alanında çalışmalarını sürdüren müellif firma şantiye şefi Özer Tekin, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü, Başkan Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle birlikte kamulaştırmanın hızlı bir şekilde yapıldığını ve çalışmaların herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Gelincik Tepesi ile çevre yolu aksını 10 kilometre uzunluğunda yeni yapılan yol ile birleştirerek bölgede yaşayan vatandaşların güvenli bir şekilde trafikte seyir etmelerini sağlayacaklarını belirtti. Gürkan, "Şu anda bu alanda 5 bin konut düşünülüyor ama ilerleyen dönemlerde bu bölgede proje kapsamında 30 veya 40 bin konutluk bir alan olarak değerlendirilir. Yol aksımız, Kuzey Çevre yolu ile birleşimiyle birlikte yaklaşık 10 Km. Şuanda yol aksımız içerisinde yapılan kamulaştırma belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yaptığımız kamulaştırma sonrasında ilgili müellif firmaya yer teslimi yapıldıktan sonrada ilgili firma yol aksı içerisinde duvarlar, tele duvarlar ve bahçe duvarları yapılıyor. İnşallah yapılan çalışmaları en kısa zamanda bitirip, Gelincik Tepesi ile çevre yolu aksını birleştirerek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde trafikte seyir etmelerini sağlayacağız. Yeni yolumuz hem bölge halkı açısından önemli bir yol hem de Kuzey Çevre yolu ile birleşmesi açısından önemli bir yol. Yani mevcut Elazığ ana arterimizin Kuzey Çevre yoluyla aynı zamanda dikey bağlantı yolu olacak. Dolayısıyla Malatya'mızın özellikle ulaşım ve trafikle ilgili sıkıntıları yaptığımız çalışmalarla ve bölgede yaşayan insanların ihtiyaçları yeni arterlerle giderilmiş olacak. Yeni açtığımız yol ağlarıyla Malatya'yı geleceğe hazırlıyoruz. Yapılan çalışmaların bölge halkımıza ve yeni açtığımız yolları kullanacak olan insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Haziran ayı gibi yolun trafiğe açılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaların başlayıp ve bitmesi çok seri bir şekilde olmaktadır. Bilindiği gibi Ana Yurt Bulvarı nasıl ki hemen yapılıp trafiğe açıldıysa Gelincik Tepesi Bulvarı da en kısa zaman trafiğe açılmış olacak. Gelincik Tepesi alanında yaptığımız kamulaştırmanın yüzde 99'unu rızayı terk yoluyla ve pazarlık usulüyle gerçekleştirdik. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor
Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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