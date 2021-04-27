Deprem konutları için yol bağlantısı

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'da depremin yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar etap etap hızla devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'da depremin yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar etap etap hızla devam ediyor.

Mağdur ve hak sahibi vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 3 bin konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Vali Aydın Baruş Gelincik Tepe TOKİ konutları çevre yolu bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde depremzedeler için yapılan konutların bağlantı yollarının durumunu yerinde inceleyen Vali Baruş, yolların son durumu hakkında genel bilgiyi TOKİ yetkilileri ve yüklenici firma görevlilerinden aldı.

3 adet yeni bağlantı yolu ile vatandaşların çevreyoluna rahat bir şekilde ulaşabileceklerini belirten yetkililer, engel ve pürüzlerin ortadan kalktığını ve çalışmalara devam ettiklerini söylediler. Yeni bir yerleşim yeri olan bu mevkiinin ulaşımının kolaylıkla sağlanması için çalışmaların hızlandırılmasının vatandaşlar açısından önemini vurgulayan Vali Aydın Baruş, gerek toplu konutların gerekse de bağlantı yollarının en kısa sürede vatandaşın hizmetine geçmesi için çaba harcadıklarını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı