Deprem konutları için yol bağlantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deprem konutları için yol bağlantısı

Deprem konutları için yol bağlantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'da depremin yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar etap etap hızla devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'da depremin yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar etap etap hızla devam ediyor.

Mağdur ve hak sahibi vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 3 bin konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Vali Aydın Baruş Gelincik Tepe TOKİ konutları çevre yolu bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde depremzedeler için yapılan konutların bağlantı yollarının durumunu yerinde inceleyen Vali Baruş, yolların son durumu hakkında genel bilgiyi TOKİ yetkilileri ve yüklenici firma görevlilerinden aldı.

3 adet yeni bağlantı yolu ile vatandaşların çevreyoluna rahat bir şekilde ulaşabileceklerini belirten yetkililer, engel ve pürüzlerin ortadan kalktığını ve çalışmalara devam ettiklerini söylediler. Yeni bir yerleşim yeri olan bu mevkiinin ulaşımının kolaylıkla sağlanması için çalışmaların hızlandırılmasının vatandaşlar açısından önemini vurgulayan Vali Aydın Baruş, gerek toplu konutların gerekse de bağlantı yollarının en kısa sürede vatandaşın hizmetine geçmesi için çaba harcadıklarını belirtti. - MALATYA

Deprem konutları için yol bağlantısı
Deprem konutları için yol bağlantısı
Deprem konutları için yol bağlantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Deprem konutları için yol bağlantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:37:12. #1.15#

title