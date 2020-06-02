Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor
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Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Sivrice depremi sonrasında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Bulutlu ve Düzyol Mahallelerinde inşa edilecek deprem konutları için yer tespiti sürüyor.

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor
02.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:42

Sivrice depremi sonrasında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Bulutlu ve Düzyol Mahallelerinde inşa edilecek deprem konutları için yer tespiti sürüyor. Bölgeyi inceleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, en kısa sürede konutların yapılarak depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden en fazla etkilenen Malatya'da depremzedeler için yeni yapılacak konutlar için yer tespitleri sürüyor. Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde depremzedeler için kurulan konteynerlerde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Öte yandan Vali Baruş, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde yapımı devam eden Özel Harekat Bölge Başkanlığı yerleşkesini de ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya Özel Hareket Bölge Başkanı İsmail Köroğlu'ndan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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