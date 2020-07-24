Deprem kesin hasar tespit raporları askıya çıkartıldı
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Deprem kesin hasar tespit raporları askıya çıkartıldı

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde Malatya'da oluşan hasarların tespit raporları muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Deprem kesin hasar tespit raporları askıya çıkartıldı
24.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:32

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde Malatya'da oluşan hasarların tespit raporları muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'da Pütürge, Battalgazi, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde binlerce evde hasar oluşmuş ve birçok ev yıkılmıştı. Deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin hasar tespit raporları mahalle muhtarlıklarında askıya çıktı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerince ilçelerine bağlı bütün mahallerdeki konutların tek tek gezilerek kesin hasar raporlarının düzenlendiğini ve 8 Haziran 2020 işlemin sona erdiğini söyledi.

Yeşilyurt ilçesinde hasar tespit raporları tamamlanan 39 mahallenin raporları bir hafta önce Kaymakamlık tarafından mahalle muhtarlarına iletildiğini belirten Yiğit, "21 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 43 mahallenin de kesin hasar tespit raporları muhtarlıklara gönderildi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 82 mahallenin kesin hasar tespit raporları tamamlanmış oldu. Kesin hasar tespit raporlarına itiraz süresi 1 ay. Muhtarlıklarda askıya çıkartılan deprem kesin hasar tespit raporlarına vatandaşlar itiraz edebilecekler. Askıya çıkartılan listede ismi bulunmayan, adres ve isim yanlışlığı bulunan veya hasar oranına itiraz edecek olan hane sahibi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 1 ay içerisinde itiraz ederek tekrar hasar tespit raporu isteyebilecek. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için muhtarlıklarda askıya çıkartılan listeleri mutlaka kontrol etsinler" dedi.

Muhtar Yiğit, raporlara itirazı olan vatandaşların ise 21 Ağustos 2020 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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