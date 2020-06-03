Deprem izolatörü ilk kez konut projesinde
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Deprem izolatörü ilk kez konut projesinde

Türkiye'de deprem izolatörlerinin uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de hayata geçiriliyor.

Deprem izolatörü ilk kez konut projesinde
03.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:25

Türkiye'de deprem izolatörlerinin uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de hayata geçiriliyor.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de daha önce birçok alanda uygulanan deprem izolatör sistemi ilk kez konutlarda uygulandığı belirtildi. Başakşehir Belediyesi'nin Makro İnşaat ve Akyapı İnşaat ile ortaklaşa yürüttüğü deprem izolatörlü konut projesi olan Mavera Comfort projesi hayata geçiriliyor. Sistemin çalışma şekli bugün gerçekleştirilen programla simülatörde gösterildi. Bir tarafta izolatör sistemi bulunmazken diğer tarafta izolatör bulunan bir yapıda 7.0 şiddetindeki bir deprem canlandırıldı. İzolatör sistemi bulunmayan yapıdaki eşyaların zarar uğradığı görüldü. Yalıtımlı yapıdaysa depremin az hissedildiği görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Sütcü de çalışmayla ilgili verdi.

"Konut projesi olması bakımından bir ilk olacak"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Sütcü: "Burada simülatörde görmüş olduğunu gibi sol tarafta sabit temelli bir bina var sağ tarafta deprem yalıtımlı bir bina var. Deprem yalıtımlı binalar depremin şiddetini ve sarsıntı etkisini binaya girmesine engel olurlar. Dolayısıyla sabit temel binalara göre çok daha güvenli bir yaşam sürebilirsiniz. Burada görmekte olduğumuz proje Türkiye'de bu ölçekteki nitelik bir konut projesi olması bakımından bir ilk olacak. Ülkemizde tabi buna benzer bazı projeler vardı. Hastane projeleri, bazı veri merkezleri vardı fakat konut manasında ilk defa böyle ölçekte büyük proje ülkemizde gerçekleşmiş olacak. Deprem yalıtımının ekonomik olarak binanın maliyetine biraz etkisi vardır ama bu ülkemiz şartlarında yüzde 5 ile 10 civarıdır. Fakat binanın performansına yüzde 400'lük bir artış elde edilir. Bu da aslında gerçekten çok iyi bir yatırım diye düşünmek gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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