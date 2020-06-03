Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor

Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? DEPREM kuşağında olan Türkiye'de deprem izolatörünün uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de yapılıyor.

03.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:20

Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? DEPREM kuşağında olan Türkiye'de deprem izolatörünün uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de yapılıyor. Daha önce köprü, hastane gibi yapılarda uygulanan sistem ilk kez bir konut projesinde hayata geçiriliyor.

Deprem kuşağında olan Türkiye'de daha önce kamu binaları, hastaneler ve köprülerde kullanılan deprem izolatörleri, ilk kez konutlarda uygulanacak. Başakşehir'de yapılacak konutlara deprem izolatörleri eklenecek. Depremin şiddetini dörtte bir oranda düşüren sistem, hem yapıyı hem içindeki eşyaları hem de yaşayan vatandaşları koruyor. Bina maliyetine yüzde beş ile on arasında etki eden sistem, binanın performasında da yüzde dört yüze yakın performans artışı sağlıyor. Sistemin çalışma şekli simülatörde gösterildi. Bir tarafta izolasyon bulunmazken diğer tarafta izolasyon bulunan bir yapı simüle edildi. 7.0 şiddetindeki bir deprem canlandırılırken, yalıtım olmayan yapıdaki eşyaların devrilip zarar gördüğü görüldü. Yalıtımlı yapıdaysa deprem oldukça az hissedildi.

'İLK KEZ BİR KONUT PROJESİNDE UYGULANIYOR'

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, daha önce kamu binalarında uygulanan sistemin ilk kez konutlarda uygulandığını söyledi. Sistemin depremin şiddetini azalttığını belirten Sütcü, 'Burada görmüş olduğunuz simülatörde de olduğu gibi sol tarafta sabit temelli bir bina var. Sağ tarafta da deprem yalıtımlı bir bina var. Deprem yalıtımlı binalar, depremin şiddetini ve sarsıntı etkisinin binaya girmesine engel olurlar. Bu binalarda yalıtımsız binalara oranla çok daha güvenli bir yaşam sürebilirsiniz. Burada gördüğünüz proje bu ölçekte bir konut projesi olması bakımından bir ilk olacak. Ülkemizde tabi ki buna benzer projeler vardı. Ama konut bazında ilk defa böyle bir proje gerçekleşmiş olacak' ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR YATIRIM OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Sistemin binanın maliyetine yüzde beş ile on arasında etki ettiğini belirten Fatih Sütcü, 'Deprem yalıtımı dediğimiz teknoloji, deprem izolatörüyle beraber yerin sarsıntı etkisine engel olan teknolojidir. Sabit temelli yapılar şiddetli bir şekilde sarsılırlar. Bu sırada binada bazı hasarlar oluşabileceği gibi içerideki mimari unsurlarda da duvarlar ve tesisatta da bazı hasarlar meydana gelebilir. Yalıtımlı binalardaysa binalar ve içindeki eşyalar korunur. Siz binanızda depremden önce olduğu gibi sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Deprem yalıtımının maliyete etkisi vardır. Fakat ülkemizde yüzde beş ile on arasındadır. Fakat binanın performasında yüzde dört yüzlük bir artış elde edilir. Bu da gerçekten iyi bir yatırım olarak düşünülebilir' diye konuştu.

'7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ SİMÜLE EDECEĞİZ'

ABD'de 1994 senesinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki bir depremin simüle edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, 'Şu anda arkamızda bir deprem simülatörü görüyorsunuz. Burada ABD'de 1994 senesinde meydana gelmişi bir depremin simülasyonu gerçekleştirilecek. Depremin orijinal kaydı yaklaşık olarak 7.0 büyüklüğünde. Soldaki binada yine 7.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşecekken sağdaki yalıtımlı binada dörtte biri büyüklüğünde hissedilecek. Gerçek bir depremde de yine aynı şekilde bir performans bekliyoruz' dedi.

Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Birce Akalay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:22:26. #1.14#
title