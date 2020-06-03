Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor
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Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor

DEPREM kuşağında olan Türkiye'de deprem izolatörünün uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de yapılıyor.

Deprem izolatörü ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor
03.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:23

DEPREM kuşağında olan Türkiye'de deprem izolatörünün uygulandığı ilk konutlar Başakşehir'de yapılıyor. Daha önce köprü, hastane gibi yapılarda uygulanan sistem ilk kez bir konut projesinde hayata geçiriliyor.

Deprem kuşağında olan Türkiye'de daha önce kamu binaları, hastaneler ve köprülerde kullanılan deprem izolatörleri, ilk kez konutlarda uygulanacak. Başakşehir'de yapılacak konutlara deprem izolatörleri eklenecek. Depremin şiddetini dörtte bir oranda düşürdüğü belirtilen sistem, yapıyı, içindeki eşyaları ve vatandaşları koruyor. Bina maliyetine yüzde 5  ile 10 arasında etki eden sistemin, binanın performasında da yüzde 400'e yakın performans artışı sağladığı da ifade edildi. Sistemin çalışma şekli de simülatörde gösterildi. Bir tarafta izolasyon bulunmazken diğer tarafta izolasyon bulunan bir yapı simüle edildi. 7.0 şiddetindeki bir deprem canlandırılırken, yalıtım olmayan yapıdaki eşyaların devrilip zarar gördüğü görüldü. Yalıtımlı yapıdaysa deprem oldukça az hissedildi.

"İLK KEZ BİR KONUT PROJESİNDE UYGULANIYOR"

İstanbul Teknik Ünivetsitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, daha önce kamu binalarında uygulanan sistemin ilk kez konutlarda uygulandığını söyledi. Sistemin depremin şiddetini azalttığını belirten Sütcü, "Burada görmüş olduğunuz simülatörde de olduğu gibi sol tarafta sabit temelli bir bina var. Sağ tarafta da deprem yalıtımlı bir bina var. Deprem yalıtımlı binalar, depremin şiddetini ve sarsıntı etkisinin binaya girmesine engel olurlar. Bu binalarda yalıtımsız binalara oranla çok daha güvenli bir yaşam sürebilirsiniz. Burada gördüğünüz proje bu ölçekte bir konut projesi olması bakımından bir ilk olacak. Ülkemizde tabi ki buna benzer projeler vardı. Ama konut bazında ilk defa böyle bir proje gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR YATIRIM OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Sistemin binanın maliyetine yüzde beş ile on arasında etki ettiğini belirten Fatih Sütcü, "Deprem yalıtımı dediğimiz teknoloji, deprem izolatörüyle beraber yerin sarsıntı etkisine engel olan teknolojidir. Sabit temelli yapılar şiddetli bir şekilde sarsılırlar. Bu sırada binada bazı hasarlar oluşabileceği gibi içerideki mimari unsurlarda da duvarlar ve tesisatta da bazı hasarlar meydana gelebilir. Yalıtımlı binalardaysa binalar ve içindeki eşyalar korunur. Siz binanızda depremden önce olduğu gibi sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Deprem yalıtımının maliyete etkisi vardır. Fakat ülkemizde yüzde beş ile on arasındadır. Fakat binanın performasında yüzde dört yüzlük bir artış elde edilir. Bu da gerçekten iyi bir yatırım olarak düşünülebilir" diye konuştu.

"7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ SİMÜLE EDECEĞİZ"

ABD'de 1994 senesinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki bir depremin simüle edildiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, "Şu anda arkamızda bir deprem simülatörü görüyorsunuz. Burada ABD'de 1994 senesinde meydana gelmişi bir depremin simülasyonu gerçekleştirilecek. Depremin orijinal kaydı yaklaşık olarak 7.0 büyüklüğünde. Soldaki binada yine 7.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşecekken sağdaki yalıtımlı binada dörtte biri büyüklüğünde hissedilecek. Gerçek bir depremde de yine aynı şekilde bir performans bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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