Deprem İzmir'de de hissedildi
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Deprem İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:05
Deprem İzmir'de de hissedildi

'in ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam saat 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir'in yanı sıra, Manisa, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğündeki depremden sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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