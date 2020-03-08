Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yapıldı Keşan'da açılan stanta deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Keşan'da açılan stanta deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Keşan Belediyesi, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde Şehitlik Anıtı'nda stant açıldı. Standı ziyaret edenlere bilgi verildi, uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, deprem gerçeğini ve depremde yapılması gerekenleri anlatmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA