Deprem Haftası Etkinlikleri

Artvin'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afetlerde kullanılan malzemelerin tanıtımı için sergi düzenledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesinde bahçesinde açılan sergide AFAD ekipleri tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.

Vali Ömer Doğanay, burada sergilenen araç gereçleri yakından inceleyerek yetkililerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gönüllü AFAD üyesi oldu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı da deprem gibi afetlerin her zaman olma riskini göz önünde bulundurarak etkin bir biçimde çalıştıklarını belirtti. Avcı, farkındalık sağlamak amacıyla bu standı açtıklarını ifade ederek, "Burada Artvin'de meydana gelen afetlerin görsellerine yer yerdik. Gönüllü kayıtlarımız devam etmekte. Şu ana kadar 300 civarında AFED gönüllüsü kaydı aldık. Bu arkadaşlarımızı eğittikten sonra, onlardan başkalarının hayatını kurtarmaları için yardım isteyeceğiz. Bu şekilde gönüllülerin eğitimine hız vereceğiz" dedi.

AFAD müdürlüğünün afetlerde kullandığı araç gereçlerin sergilendiği stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. - ARTVİN