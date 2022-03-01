Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak - Haberler

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Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

AA - Güncel
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Türkiye topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan deprem gerçeğine, her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası ile dikkatin çekildiği belirtildi.

Depreme hazırlığa odaklanan özel haftanın, bu yıl "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ile birleştirildiği anlatılan açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye'deki tüm okullarda, 4 Mart Cuma saat 11.30'da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapılıyor. Afad, yalnız çocuk ve gençleri değil, tüm vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlık yaparak değerlendirmeye çağırıyor." denildi.

Afad'ın açıklamasında, geçen yıl afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

Deprem sonrası ilk 6 saatin, canların kurtulması için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk 6 saatte uygulanacak doğru davranış şekilleri hem vatandaşların kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını kurtarabiliyor. Afad, vatandaşları, 'www.hazirol.gov.tr' üzerinden ilk 6 saatteki doğru davranış şekillerini öğrenmeye ve 'afet farkındalık eğitimi' almaya çağırıyor. Ayrıca hem becerilerini arttırmaları hem de afet ve acil durumda afetzedelere yardımcı olabilmeleri için e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor."

Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

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AA - Güncel

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