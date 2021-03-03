Deprem Haftası
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Deprem Haftası

03.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:39
Deprem Haftası

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Haftası nedeniyle kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirleri de hatırlattı.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Haftası nedeniyle kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirleri de hatırlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de depremlerin tarih boyunca büyük acılara neden olduğu, bu nedenle alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Deprem Haftası'nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunan AFAD, öncelikle kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşlardan afet bilinci eğitimi almalarını ve AFAD gönüllüsü olmalarını istedi.

Vatandaşlara deprem için alabilecekleri basit önlemlerin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evinizin sağlamlığından emin olun. Alınacak hayati önlemlerin başında, vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olması bulunuyor. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenmeliler. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirmeli yahut kentsel dönüşüm ile yenilemeliler.

Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Aile afet ve acil durum planınızı yapın, güncelleyin, uygulayın ve tekrar edin. Tüm aile, çök-kapan-tutun hareketini öğrenin ve uygulayın. Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini, e-Devlet'ten kolayca öğrenin. Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara veya yere sabitleyin. Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Evinizi, aracınızı, işyerinizi, tarım arazinizi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınızı afetlere karşı sigortalatın. Deprem sırasında cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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