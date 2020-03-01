01.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:14

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, deprem bilincinin oluşturulması ve daima hazırlıklı olunması amacıyla, her yıl mart ayının ilk haftasının "Deprem Haftası" olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu aktaran Bilgin, yapılan eğitimler ve etkinliklerle halkın bilinçlenmesi, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapılması, deprem olduğunda da toplumun bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket etmesinin tekrar hatırlatılması bakımından önem arz ettiğini kaydetti.

Vali Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde son yıllarda yaşanan 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce, 23 Kasım 2011 Van ve son olarak 24 Ocak 2020 Elazığ depremleri toplumumuzda deprem olgusunun çok boyutlu değerlendirilmesini sağlamış ve deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. 'Afet öldürmez ihmal öldürür' veciz sözü gereğince bina yapan müteahhitler ile denetim yapan kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Binanın yapımında yer seçimi, zemin etüdü, proje ve inşaat safhaları titizlikle yapılmalı, çıkarılan ilgili kanun, yönetmelik ve diğer kurallara titizlikle uyulmalıdır.

Deprem Hastası etkinliklerinin, ilimizde ve ülkemizde deprem bilincinin artmasına vesile olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımıza afetlerden uzak, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum."

Kaynak: AA