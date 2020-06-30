HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı

O¨zge Yapı Satıs¸ ve Pazarlama Koordinato¨ru¨ Levent Tokses, depreme yönelik gerekli tedbirlerin alınması için bu konunun ülkemizin gündeminden hiçbir zaman düşmemesi gerektiğini belirterek, "Gündemin sürekli değiştiği dünyada ve ülkemizde en büyük yıkımlar depremle birlikte geldiği için her...

Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı
30.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:32

O¨zge Yapı Satıs¸ ve Pazarlama Koordinato¨ru¨ Levent Tokses, depreme yönelik gerekli tedbirlerin alınması için bu konunun ülkemizin gündeminden hiçbir zaman düşmemesi gerektiğini belirterek, "Gündemin sürekli değiştiği dünyada ve ülkemizde en büyük yıkımlar depremle birlikte geldiği için her zaman dikkatli ve tedbirli olmamız kaçınılmaz. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayıdır ve depremi felakete dönüştüren maalesef kötü yapılardır." şeklinde konuştu.

Hekim Holding şirketlerinden Özge Yapı AŞ.'nin Satış ve Pazarlama Koordinatörü olan Tokses, AA muhabirinin deprem ve prefabrik konut ile inşaat sektörünün geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tokses, deprem gerçeğinin unutulmaması gerekliliğine işaret ederek, "Gündemin sürekli değiştiği dünyada ve ülkemizde en büyük yıkımlar depremle birlikte geldiği için her zaman dikkatli ve tedbirli olmamız kaçınılmaz. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayıdır ve depremi felakete dönüştüren maalesef kötü yapılardır." ifadelerini kullandı.

"Hafif çelik ve müstakil yapılar güvende hissettiriyor"

Yer ve saatinin bilinememesi gibi nedenlerden dolayı depremden korunmanın sadece yapılarımızı sağlam ve dayanıklı yapmayla olacağına dikkati çeken Tokses, "Dayanıksız binalarımızı da güçlendirmek zorundayız. Kısa dönemli planlamalarda hasarlı binaların bir an önce yıkılması ve yeniden mevzuatlara uygun binalar yapılması gerekiyor. Uzun dönemde özellikle 1'inci derece deprem bölgesi olan alanlarda çok katlı yapılardan ziyade bahçeli, müstakil ve çelik konstrüksiyonlu yapıların kurulması için gerekli düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır." dedi.

Prefabrik ve çelik binalara ilginin her dönem olmakla birlikte, ülkemizde yaşanan depremlerden sonra taleplerin arttığını belirten Tokses, "İnsanlar çok katlı ve hatalı üretilmiş betonarme binalarda depreme yakalanmaktan oldukça endişe ediyor. Bizim hafif çelik ve müstakil yapı sistemlerimiz insanlarımızın kendini daha güvende hissetmesine yardımcı oluyor. Bu güvenin en güzel göstergesi ise bizlerin dünyanın 100'e yakın ülkesinde tercih ediliyor olmasıdır." şeklinde konuştu.

Tokses, yanlış üretilmiş betonarme yapı sistemlerinin esneme payının düşük olması sebebiyle depremlerde yıkıcı etkilere sebep olduğunu dile getirdi.

"Prefabrik yapılar geleceğin yeni kentlerine öncülük ediyor"

Prefabrik yapılarda kullanılan karkasların galvanize çelikten üretildiği için doğal koşullara dayanıklılığının diğer yapılara göre daha fazla olduğunu kaydeden Tokses, "Buna bağlı olarak çelik konstrüksiyonla üretilen binalar hem hafif hem de sağlam. Isı, ses izolasyonları ve yangın dayanımları, kullanılan malzemeler sebebiyle yüksek. Çevre dostu malzemelerle üretilen prefabrik yapılar insan sağlığına zararlı maddeler içermiyor. Her türlü iklim koşulunda kullanılabilen yapılar çok kısa sürede istenilen mimaride de planlanabilmekte." dedi

Çelik yapıların günümüzde kullanım alanları ve buna bağlı olarak sayısının gittikçe arttığına dikkati çeken Tokses, şunları söyledi:

"Dünyamızda her zaman doğal afetlerin yaşanacağı düşünüldüğünde yapılacak yapıların sağlam ve içinde yaşayacak insanlara güvenli bir ortam sunması gerekli. İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan güvenli barınakların oluşturulması bir zorunluktur. Çelik binalarda kullanılan galvanize saclar hem binanın zamanla korozyondan etkilenmesini önlemekte, hem de kaynak kullanmadan üretildiği için malzemenin deforme olmasını engellemektedir. Binalar sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir yaşam stilidir. Modern dünyanın tüm avantajlarını ve estetiğini de bünyesinde barındıran ekonomik, kolay montaj yapılabilen, sürdürülebilir imalat teknolojilerine sahip prefabrik yapılar geleceğin yeni kentlerine öncülük ediyor. Firma olarak bu sorumluğun bilinciyle Türkiye'yi geleceğe taşıyoruz."

"İnşaatın geleceği bütüncül yaklaşımlı dijital sisteme dayanıyor"

Bina bilgi modellemesi anlamına gelen BIM'in son zamanlarda sektörde çok yaygın olduğuna değinen Tokses, "Sürekli değişen ve ilerleyen teknolojinin temeli dijitalleşmeye dayandığı için inşaat sektörünün geleceği de bütün tarafları birbirine bağlayan bütüncül bir yaklaşım üzerine kurulmuş dijital bir sisteme dayanıyor. Temiz yapılar, verimli süreçler, düşük maliyetler, daha az zaman, hızlı çözüm ve yapının tüm yaşam süreci boyunca yüksek kaliteye sahip olmasını sağlayan BIM, inşaat sürecinin sorunlarını hızlıca çözebilmektedir." diye konuştu.

Tokses, inşaat ile birlikte prefabrik yapı sektörünün de BIM ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü, konunun öneminde olan şirketlerinin yaklaşık iki yıldır çalışanlarına bu konuda eğitim vererek ve BIM süreçlerine uygun olarak planlamalar yaptığını belirterek, bununla her aşamada kontrol edilebilir, erişilebilir planlamaların sektöre farklı bir dinamik getireceğini aktardı.

Türkiye'nin, prefabrik ve çelik yapı sektöründe dünyada bilinen öncü ve yatırımcı büyük bir ülke olduğunu dile getiren Tokses, "Yüksek üretim kapasitesi ile dünyadaki taleplerin çoğunu karşılanmakta. Sektörel bazda her türlü yeniliği takip eden şirketimiz hem modern makine ve ekipman gücü hem de sektörde yetişmiş tecrübeli eleman kadrosu ile çalışmalarını başarıyla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkının mesleğindeki detay dikkat çekti Ekonomi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkının mesleğindeki detay dikkat çekti
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Ekonomi
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Ekonomi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Ekonomi
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Ekonomi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Ekonomi
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:32:18. #1.15#
title