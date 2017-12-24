696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Deprem Gemlik'te risk olmaktan çıkıyor. KHK'nın geçici 25. Maddesine göre orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yaklaşık 280 hektarlık alan toplu konut yapımına açılabilecek. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sağlam zemin üzerinde güvenli ve konforlu binalar sayesinde yeni Gemlik'in önünün açıldığını vurgulayarak, Cihatlı Mahallesinde başlatılan 1400 konutlu toplu konut hamlesinin 8 bin konut daha yapılarak devam edebileceğinin müjdesini verdi. Gemlik'in uzun süredir beklediği müjdeli haber KHK ile somutlaşarak, ilçeyi sevince boğdu.



KHK'nın geçici 25. Maddesinde,"Bursa ili Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro kanunun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir aylık olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar, Hazine taşınmazı orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür" denilmekte.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Cihatlı Mahallesinde 150 dönümlük meradan dönüştürülen alana başlatılan 1400 konutlu toplu konut hamlesine 17 bin başvurunun yapıldığını hatırlatarak, "Talep çok yoğundu. Alternatif alan bulamıyorduk. KHK ile Yeni Gemlik'in önündeki bütün engeller kalkmış oldu. Bu bölgelere 8 bin konut daha yapılabilecek. Planlarımız hazır. Hemşerilerimize sağlam zemin üzerinde deniz manzaralı alanlarda modern ve konforlu konutlar inşa edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Hükümetimiz Van depreminde bir yılda 17 bin konut yaparak, Van'ı deprem riskinden kurtardığı gibi Gemlik için de özel yasa yaparak ilçemizi deprem riskinden kurtarmış oldu."dedi. Refik Yılmaz, Gemlik'in her tarafı zeytin ağacı olduğu için alternatif alanların bulunamadığına dikkat çekerek, bu yasa ile bir taraftan zeytin ağaçları korunurken, diğer yandan da alternatif yerleşim alanları sağlanmış olduğunu ifade etti.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz,"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu'na, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na, tüm Bakanlar kurulu üyelerimiz ile, önceki dönem İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya Bursa Milletvekilimiz Sayın İsmail Aydın'a, Bursa Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese Gemlik adına teşekkürü borç biliyorum. Cihatlı Mahallesinde başlatılan 7 bin kişilik toplu konut hamlesini Gemlik'e hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok, hizmete devam" dedi. - BURSA