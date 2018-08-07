Deprem Felaketini Yaşayan Endonezya'da Mucize Gibi Olay: Enkaz Altında Kalan Kadın 48 Saat Sonra Kurtarıldı

Endonezya'da pazar günü meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına hız verildi. Lombok Adası ve etrafındaki adalarda da hissedilen depremde ölü sayısı 98 olarak açıklanırken bu sabah iyi bir son dakika haberi geldi.Yetkililer bir kadını yıkılmış bir binanın altından kurtardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarihinin en korkunç doğal afetlerinden birini yaşayan Endonezya'da yaralıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En az 98 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ve kaybın olduğu depremin ardından bugün bir mucize yaşandı.

7.0 büyüklüğündeki depremden yara almadan kurtulan bebeğe oksijen maskesi takıldı.

48 SAAT SONRA BİR KADIN ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; depremden 48 saat sonra gönüllüler ve özel ekipler bir kadını enkaz altından kurtardı. Henüz ismi açıklanmayan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Endonezyalı yetkili Sutopo Purwo Nugroho, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ekiplerin özellikle Lombok'un kuzeyinde yıkıntılardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksama yaşandığını duyurdu. Açıklamada yerel halktan gönüllülerin de özel ekiplere destek verdiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 98 OLARAK AÇIKLANDI

Resmi olarak ölü sayısının 98 olduğu açıklanırken, yetkililer arama kurtarma çalışmaları sonucunda bu sayının artmasından endişe ettiğini açıkladı. Çok sayıda depremin yaşandığı bölgede en son 29 Temmuz'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.

TURİSTLER ADAYI TERK ETMEK İSTERKEN İZDİHAM YAŞANDI

Yüzlerce turist adayı terk etmek için sahillerdeki tekne ve botlara ve havaalanlarına akın ederken buralarda da izdiham yaşandı.