Deprem Felaketinin Yaralarını Saramayan Endonezya 6,2 ile Yeniden Sallandı!

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke bugün 6.2 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı.

300'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da 7 şiddetindeki depremde yüzlerce insan hayatını kaybederken, bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edilmişti.

43 BİNE YAKIN YAPI ZARAR GÖRDÜ

Depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapı da depremde zarar gördü.

YENİDEN SALLANDI

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin yaralarını sarmaya çalışan ülke bugün 6.2 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı.