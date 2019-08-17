Deprem farkındalığı için pedala bastılar

17.08.2019 14:33

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılında Türk Kızılay, hayatını kaybedenleri anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Düzce'den Kocaeli'ye bisiklet turu düzenledi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinde toplanan Kızılay gönüllüleri ve sporcular, burada bisikletlerini Kızılay flamalarıyla donatarak depremden en çok etkilenen güzergah olan Sakarya ve Kocaeli'ne hareket etti.

D-100 kara yolunu takiben 130 kilometrelik güzergahta 6 saat boyunca pedal çevirecek yüzlerce bisikletli, depremde hayatını kaybedenleri anacak, halkı depreme karşı bilinçlendirecek.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 20. yılında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde buluştuklarını söyledi.

Depremin bir ucunun Kaynaşlı, diğer ucunun ise Yalova olduğuna işaret eden Altan, "Bu deprem asrın felaketi. Bizler de gerek profesyonel gerek gönüllü arkadaşlarımızla bisiklet ve motosiklet sürüşü yapıyoruz. Bunu yapmamızın tek sebebi depremle ilgili farkındalığı arttırmak ve farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymaktır." diye konuştu.

Deprem konusunda Türkiye'nin bilinçli olduğunun altını çizen Altan, şöyle devam etti:

"Deprem konusunda daha fazla tedbirin alınmasını, halkımızın daha dikkatli olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Kızılayın temel fonksiyonu halkımızın bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması ve afetlerden alınacak etkiyi en az seviyeye indirmektir. Afet olduktan sonra hepimiz üzülüyoruz, gözyaşı döküyoruz. 20 yıldır kederli olan insanlarımız var, 20 yıldır üzülüyorlar. Dileyelim ki farkındalık çoğalsın, insanımız, hükümetlerimiz tedbirlerini arttırsınlar ve afetlerden hiç kimse etkilenmesin."

Altan, gönüllü gençlere teşekkür ederek "İnşallah onlar bir ateş yakacak. Bu farkındalık ateşi de tüm Türkiye'yi etkileyecek ve afetlerden etkilenmemek için gayret göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA